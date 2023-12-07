Появились первые изображения серийного Renault 5

Появились первые изображения серийного Renault 5Пока концерн Volkswagen уповает на китайских инженеров и поставщиков в деле создания дешевого электромобиля, в компании Renault продолжают придерживаться собственной стратегии по выпуску доступной «электрички» ценой 20—25 тысяч евро.