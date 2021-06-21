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В Германии рассказали, какие еще «сюрпризы» приготовил бундесвер Прибалтике

В Германии рассказали, какие еще «сюрпризы» приготовил бундесвер Прибалтике

Военнослужащие ФРГ оказались в центре скандала, устроив нацистскую вечеринку с изнасилованием в Литве.

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Vladimir Lioubimcev
За что боролись, на то напоролись. И хрен с ними. Мне их не жалко.
Ed Red
Солидарен
Сергей Ковалев
обсуждение места прибалтийских "тигров" начинается и заканчивается простым сравнением их госдолга с ВВП. там одна только Эстония справляется...

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