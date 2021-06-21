В Германии рассказали, какие еще «сюрпризы» приготовил бундесвер Прибалтике

Только новостиПолитикаВ Германии рассказали, какие еще «сюрпризы» приготовил бундесвер Прибалтике Военнослужащие ФРГ оказались в центре скандала, устроив нацистскую вечеринку с изнасилованием в Литве.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevЗа что боролись, на то напоролись. И хрен с ними. Мне их не жалко.Ed RedСолидаренСКСергей Ковалевобсуждение места прибалтийских "тигров" начинается и заканчивается простым сравнением их госдолга с ВВП. там одна только Эстония справляется...Комментировать
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