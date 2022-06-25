В США опасаются всплеска экстремизма из-за отмены Верховным судом права на аборт

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США предупредило госструктуры об увеличении вероятности актов насильственного экстремизма из-за решения Верховного суда об отмене на федеральном уровне конституционного права на аборт, сообщают СМИ .
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США предупредило госструктуры об увеличении вероятности актов насильственного экстремизма из-за решения Верховного суда об отмене на федеральном уровне конституционного права на аборт, сообщают СМИ .
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