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Царьград

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Масксеть вместо цветов: в ЗАГСе Глазова объяснили свадебный подарок молодоженам

Масксеть вместо цветов: в ЗАГСе Глазова объяснили свадебный подарок молодоженам

«Не просто вещь, а символ»: в Глазове объяснили спорный свадебный презент.Фотография молодожёнов из удмуртского Глазова, получивших в подарок маскировочную сеть прямо на церемонии бракосочетания, разошлась по соцсетям и спровоцировала волну комментариев.

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