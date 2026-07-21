Масксеть вместо цветов: в ЗАГСе Глазова объяснили свадебный подарок молодоженам

«Не просто вещь, а символ»: в Глазове объяснили спорный свадебный презент.Фотография молодожёнов из удмуртского Глазова, получивших в подарок маскировочную сеть прямо на церемонии бракосочетания, разошлась по соцсетям и спровоцировала волну комментариев.
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