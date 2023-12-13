Почему до 1942 года красноармейцев скупо поощряли наградами?

Справедливо ли проходили награждения на фронте? Думается, что да. Только в последнее время все чаще приходится слышать о том, что командование, особенно в первые годы, не баловало личный состав наградами.
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