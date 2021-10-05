С момента основания инвесторы вложили в развитие GlobalFoundries почти $23 млрд

Отсутствие у GlobalFoundries статуса публичной компании долгое время скрывало её финансовые показатели, но в свете предстоящего выхода на открытый фондовый рынок появляются некоторые интересные данные.
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