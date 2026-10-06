В России предложили учитывать переписку с родителями в рабочем времени учителя

Владислав Гриб считает, что на общение с родителями — в чатах, по телефону и на онлайн‑совещаниях — нужно выделять до полутора часов в день Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил учитывать время, которое учителя тратят на общение с родителями, в рамках рабочего дня.
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