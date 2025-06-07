Наталья Поклонская в платье-вышиванке процитировала Пушкина и вызвала обсуждение в сети

В Сети возникла волна обсуждения из-за нового образа известного бывшего прокурора Крыма Поклонской.Советник Генерального прокурора и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская опубликовала в своём Telegram-канале фотографию в платье с традиционной вышивкой и процитировала Александра Пушкина в день его рождения.