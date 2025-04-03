Реконструкция лица Ивана Грозного: в чём ошибся учёный Михаил Герасимов

Деятельность скульптора-антрополога Михаила Герасимова считается одной из вершин советской науки. Впервые Герасимов занялся реконструкцией внешности людей по их черепам в 1927 году, а в 1964 году представил миру свою самую известную работу – изваянный по собственному методу бюст царя Ивана Грозного.