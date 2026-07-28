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Расчёты гаубиц «Мста-С» уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчёты гаубиц «Мста-С» уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пункты временной дислокации, пункты управления БПЛА, узлы связи и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении.

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