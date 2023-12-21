Американец Уилан, осужденный в РФ за шпионаж, заявил, что США его бросили

Пол Уилан, гражданин Соединенных Штатов, осужденный за шпионаж в России, рассказал о том, что он чувствует, будто американские власти бросили его, а решение Белого дома не добавлять его в сделки по обмену является «серьезным предательством».
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