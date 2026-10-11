В Коркино у пары изъяли более 200 граммов наркотиков

Полиция в Коркино остановила на улице 53-летнюю женщину и её 36-летнего спутника, у которых при досмотре изъяли более 200 граммов наркотика растительного происхождения.
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