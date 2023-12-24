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Врач предупредила о риске летального исхода при гриппе

Врач предупредила о риске летального исхода при гриппе

Грипп приводит к осложнениям у 10–12% пациентов, он также уносит жизни около 600 тыс. человек в год. Об этом в воскресенье, 24 декабря, заявила кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева.

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