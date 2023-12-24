Врач предупредила о риске летального исхода при гриппе

Грипп приводит к осложнениям у 10–12% пациентов, он также уносит жизни около 600 тыс. человек в год. Об этом в воскресенье, 24 декабря, заявила кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева.