Врач предупредила о риске летального исхода при гриппе

Грипп приводит к осложнениям у 10–12% пациентов, он также уносит жизни около 600 тыс. человек в год. Об этом в воскресенье, 24 декабря, заявила кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева.
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