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Лавров: Япония сознательно замалчивает причастность США к ядерным ударам по Хиросиме и Нагасаки

Лавров: Япония сознательно замалчивает причастность США к ядерным ударам по Хиросиме и Нагасаки

Японские власти сознательно умалчивают об американском авторстве атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, вместо этого они делают заявления о якобы исходящей от России угрозе применения ядерного оружия.

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