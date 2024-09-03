Японские власти сознательно умалчивают об американском авторстве атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, вместо этого они делают заявления о якобы исходящей от России угрозе применения ядерного оружия.
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