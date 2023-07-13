Командир с позывным «Сатурн»: пехоту ВСУ отправляют на штурм под Запорожьем без техники

Украинская армия на Запорожском направлении бросает на штурм пехоту без поддержки техники. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал командир отряда «Барс-10» бригады «Царские волки» с позывным «Сатурн».
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