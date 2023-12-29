Ракетный удар по Украине. 29.12.2023

ЛБ Людмила Боченкова так держать !прекрасное утро!не должно никого оружия храниться на складах и доходить до линии фронта !полное его уничтожение обеспечит дальнейшее продвижение нашей армии и уничтожения укро нациков ! Пора всу идти на Кмев и самим разобраться с шайкой президента террориста зеленского!

СА Сергей Андросов Головка бобо, малохольная? Вас предупреждали не единыжды, думали, что так вечно будет? Штатам жопу зализали, вместо того, чтоб порядок в стране навести и скинуть всю эту жидовско-наркоманскую мразь. А теперь поздно пить боржоми! И, чем не довольна? Немцы вам обещали восстановить всё, вот пусть и восстанавливают.