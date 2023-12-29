Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Ракетный удар по Украине. 29.12.2023

Ракетный удар по Украине. 29.12.2023

Рано утро прошла комбинированная ракетная атака (с применением дронов) по множеству целей по всей Украине.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
так держать  !прекрасное утро!не должно никого оружия  храниться на складах и доходить до линии фронта !полное его уничтожение   обеспечит дальнейшее продвижение  нашей армии и уничтожения  укро нациков !  Пора всу идти на Кмев и самим разобраться  с шайкой президента  террориста зеленского!
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15 час.
СА
Сергей Андросов
Головка бобо, малохольная? Вас предупреждали не единыжды, думали, что так вечно будет? Штатам жопу зализали, вместо того, чтоб порядок в стране навести и скинуть всю эту жидовско-наркоманскую мразь. А теперь поздно пить боржоми! И, чем не довольна? Немцы вам обещали восстановить всё, вот пусть и восстанавливают.
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11 час.
Bogdan Stupin
&quot;НАДО БИТЬ &quot;ПО ГНЕЗДУ!&quot; Ну, и флаг вам (жовто-блакитный!) в руки. Если вы уже поняли, КТО истинный враг вашей территории, упрямо продолжающий гнать на убой ваших мужиков ради СВОЕЙ давней цели &quot;размазать&quot; Россию,  - вперед, гоните бандеровскую пену, спасайте то,что еще может выглядеть Украиной...
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10 час.

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