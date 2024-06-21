Подписано соглашение о взаимодействии уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области и координатора федерального проекта «Выбирай своё» «Единой России»

18 июня в Орле состоялось расширенное заседание Общественного Совета при федеральных партийных проектах “Предпринимательство” и “Выбирай своё” в Орловской области, региональном партийном проекте “Локомотивы роста” Партии “Единая Россия с участием координатора проекта «Выбирай свое», депутата Государственной Думы ФС РФ Сергея Морозова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии