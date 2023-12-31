Всего-навсего - обращение (или заявление) РФ. Примерно с таким текстом: "В целях обеспечения безопасности РФ и ее граждан, ввиду того, что делегация Чешской республики уклонилась от участия в заседании Совета безопасности ООН по вопросу атаки Белгорода 30.
Что нужно для того, чтобы е...ануть по б...ядской Чехии?
Комментарии
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Анатолий Страшко
Двойнишников, Вы не ошиблись? Александр пишет, что 45 лет на оборонку работает. На нашу оборонку.
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4 час.
АС
Анатолий Страшко
Чехи неплохо пережили вторую мировую, старательно работая на Гитлера. И не только работая. Даже воюя за Гитлера. Вот и сейчас стараются подзаработать. Подлые это людишки. Но , что поделаешь, если рядом -соседи ярые русофобы. Вот и переформатировали загноили бывших когда-то славян. Сейчас это враги. Со всеми вытекающими.
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4 час.
Борис Виленский
Правильно. Предупредить и е...уть!
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4 час.
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