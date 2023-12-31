Что нужно для того, чтобы е...ануть по б...ядской Чехии?

АС

Анатолий Страшко

Чехи неплохо пережили вторую мировую, старательно работая на Гитлера. И не только работая. Даже воюя за Гитлера. Вот и сейчас стараются подзаработать. Подлые это людишки. Но , что поделаешь, если рядом -соседи ярые русофобы. Вот и переформатировали загноили бывших когда-то славян. Сейчас это враги. Со всеми вытекающими.