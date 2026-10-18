Police arrested more than 2,000 people in more than 100 locations in France as protests turned violent, resulting in damaged buildings and fires.
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