Диетолог Семирядов: трансжиры содержатся в пицце, бургерах и заменителях молока

Трансжиры содержатся во многих продуктах, их употребление негативно сказывается на здоровье. Что такое трансжиры, «Российской газете» рассказал превентивный врач-диетолог, эксперт по функциональному подходу восстановления организма и натуропатическим методикам Дмитрий Семирядов.