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Диетолог Семирядов: трансжиры содержатся в пицце, бургерах и заменителях молока

Диетолог Семирядов: трансжиры содержатся в пицце, бургерах и заменителях молока

Трансжиры содержатся во многих продуктах, их употребление негативно сказывается на здоровье. Что такое трансжиры, «Российской газете» рассказал превентивный врач-диетолог, эксперт по функциональному подходу восстановления организма и натуропатическим методикам Дмитрий Семирядов.

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