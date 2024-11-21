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В Сбербанке предупредили о новой тактике мошенников

Мошенники стали объединять традиционные методы манипулирования людьми с цифровыми технологиями — в итоге процесс обмана превращается в «кибермистификацию», предупредил директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

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