В Сбербанке предупредили о новой тактике мошенников

Мошенники стали объединять традиционные методы манипулирования людьми с цифровыми технологиями — в итоге процесс обмана превращается в «кибермистификацию», предупредил директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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