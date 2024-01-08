Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Предатели бегут, а "шоковая терапия" никуда не делась

Предатели бегут, а "шоковая терапия" никуда не делась

Дочка Гайдара, нашего либерального реформатора, устраивавшего стране "шоковую терапию", ожидаемо поселилась в Израиле.

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Комментарии
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Василий Никитин
Пусть бегут, чище будет воздух.
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17 час.
Россиянин
&quot;&quot;Живёт на барыши от сдаваемых элитных московских квартир.&quot;&quot; Почему не конфискованы до сих пор.
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17 час.
Е Пронина
👍👍👍👍👍 если есть уголовные дела за растрату???в счет оплаты конфисковать, тем более от гражданства отказалась))
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12 час.

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