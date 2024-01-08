Дочка Гайдара, нашего либерального реформатора, устраивавшего стране "шоковую терапию", ожидаемо поселилась в Израиле.
Предатели бегут, а "шоковая терапия" никуда не делась
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Василий Никитин
Пусть бегут, чище будет воздух.
Ответить
17 час.
Россиянин
""Живёт на барыши от сдаваемых элитных московских квартир."" Почему не конфискованы до сих пор.
Ответить
17 час.
Е Пронина
👍👍👍👍👍 если есть уголовные дела за растрату???в счет оплаты конфисковать, тем более от гражданства отказалась))
Ответить
12 час.
Свежие комментарии