Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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У меня все ножницы острее бритвы. Ещё в 90-е годы старая портниха научила их точить, чтобы всегда были острые

У меня все ножницы острее бритвы. Ещё в 90-е годы старая портниха научила их точить, чтобы всегда были острые

Всем привет! Еще в 90-е годы старая портниха научила, как точить ножницы, чтобы они всегда были острые.

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Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
Спасибо!
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22 час.
Любовь Усанина Рыкова
Спасибо! Спрашивала о заточке ножниц портниху, работающую в магазине &quot;Ткани&quot;. Она сказала: беру новые!
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13 час.

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