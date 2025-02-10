Более 140 мероприятий готовят в Ленобласти к 80-й годовщине Победы

Волонтеры активно взаимодействуют с ветеранами, жителями блокадного Ленинграда, бывшими узниками концлагерей и тружениками тыла, чтобы определить их потребности Ленинградская область активно готовится к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.