Более 140 мероприятий готовят в Ленобласти к 80-й годовщине Победы

Волонтеры активно взаимодействуют с ветеранами, жителями блокадного Ленинграда, бывшими узниками концлагерей и тружениками тыла, чтобы определить их потребности Ленинградская область активно готовится к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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