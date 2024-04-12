На Кубани задержан мужчина, собиравшийся передавать сведения о ВС РФ Украине

Известия/Михаил Терещенко Сотрудники Управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали местного жителя, который собирался передавать информацию о Вооруженных силах РФ Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
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