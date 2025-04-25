Марочко: бойцы ВС РФ продвинулись на Купянском направлении в Харьковской области

О продвижении бойцов Вооруженных сил России в районе нескольких населенных пунктов на Купянском направлении в Харьковской области сообщил 25 апреля военный эксперт, подполковник в отставке Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
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