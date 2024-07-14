Канцлер ФРГ Шольц: Покушение на кандидата в президенты США «достойно презрения»

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Глава правительства ФРГ пожелал скорейшего выздоровления Дональду Трампу и выразил сочувствие тем, кто пострадал от этого нападения.
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