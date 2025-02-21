Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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НЕРУКОТВОРНЫЙ ХРАМ - ДУША

НЕРУКОТВОРНЫЙ ХРАМ - ДУША

Люди земли – услышьте сей глас, Душою безсмертной наградили всех нас! Вместили в неё и волю, и чувства, И много всего, чтобы не было пусто.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Душа это Дух в энергетическом Шаре....
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23 час.
В
Воробей
Концепция души, как чего-то статичного и тем более присущего всем людям - результат не совсем глубокого понимания того, что написано в Библии. То есть, это - того уровня понимания, что подобает и достаточен только детям и  инфантилам.
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21 час.
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