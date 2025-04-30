Именно украинская сторона виновата в затягивании урегулирования конфликта с Россией. Такое мнение выразил полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем аккаунте социальной сети X.
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