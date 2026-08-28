Тень Земли на 96% закроет Луну 28 августа: где и как увидеть затмение

Почти полное лунное затмение станет последним астрономическим событием такого рода в 2026 году.Утром 28 августа 2026 года жители Земли смогут наблюдать одно из самых глубоких лунных затмений года.
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