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  • Vladimir Vlasov
    А кто вам мешает взыскать с нарушителя оплаченные средства? На деле переложили это все на добросовестного пострадавше...Страховщики раскр...

Ломбарды просят ЦБ продлить мораторий на ограничение ПСК

«Национальное объединение ломбардов» (НОЛ) просит ЦБ продлить мораторий на ограничение полной стоимости кредита, в обратном случае около 70% средних и небольших игроков рынка могут уйти в серый сегмент, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Деловой России”.

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