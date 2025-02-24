Ломбарды просят ЦБ продлить мораторий на ограничение ПСК

«Национальное объединение ломбардов» (НОЛ) просит ЦБ продлить мораторий на ограничение полной стоимости кредита, в обратном случае около 70% средних и небольших игроков рынка могут уйти в серый сегмент, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Деловой России”.