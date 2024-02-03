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yumashev

Варшава рассчитывает на взаимность признания исторических территорий, забывая о том, что присоединённые территории оплачиваются большой кровью или взаимными равноценными уступками. Если Варшава рассчитывает на "возвращение" западных областей Украины, то должна заплатить большой кровью поляков или заплатить демилитаризацией и денационализацией, как Украина, но без жертв и с залоговой ответственностью.