Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Президент Польши Дуда признал историческую принадлежность Крыма к России

Президент Польши Дуда признал историческую принадлежность Крыма к России

Украина вряд ли сможет забрать себе Крымский полуостров даже в случае, если возьмет под контроль другие территории.

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Комментарии
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y
yumashev
Варшава рассчитывает на взаимность признания исторических территорий, забывая о том, что присоединённые территории оплачиваются большой кровью или взаимными равноценными уступками. Если Варшава рассчитывает на &quot;возвращение&quot; западных областей Украины, то должна заплатить большой кровью поляков или заплатить демилитаризацией и денационализацией, как Украина, но без жертв и с залоговой ответственностью.
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