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В Кировском районе проводят в последний путь погибшего бойца СВО Вадима Бондаренко

В Кировском районе проводят в последний путь погибшего бойца СВО Вадима Бондаренко

В Кировском районе проводят в последний путь погибшего бойца СВО Вадима Бондаренко «Разделяю горечь невосполнимой утраты вместе с семьей Вадима Анатольевича, выражаю искренние слова соболезнования родным и близким героя, друзьям и сослуживцам.

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