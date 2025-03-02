В Кировском районе проводят в последний путь погибшего бойца СВО Вадима Бондаренко «Разделяю горечь невосполнимой утраты вместе с семьей Вадима Анатольевича, выражаю искренние слова соболезнования родным и близким героя, друзьям и сослуживцам.
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