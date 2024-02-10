СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 999 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    Господа! Выбирайте Путина! Он все исправит!Озверевшие абу-ба...
  • Михалыч
    Преступление правоохранителей не защищать бойцов СВО! Сколько это может длиться?! И как могло ФСБ на замечать, что эт...Озверевшие абу-ба...
  • Михалыч
    Почему ФСБ этого не знает?! Или там тоже есть предатели?! Причем в условиях СВО - это предательство!«Привет от запада...

Врачи рассказали, чем болеют мигранты. Вам это не понравится

Врачи рассказали, чем болеют мигранты. Вам это не понравится

Стоп-мигрант Город Видное (примыкает к Москве с юга) – не такой мигрантский анклав, как Котельники, но тоже этнически разнородный город с крайне лояльной к южанами полицией (например, там де-факто официально разрешено бить на улице женщин ногами в лицо).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
КК
Коля Колянов
Ты вообще кто и откуда.
Ответить
3 час.
ТН
Татьяна Недогреева
И я помню, как без средств к существованию прибежали к нам люди из Душанбэ. И как по пять лет добивались прописки и гражданства. Одна из них сошла с ума, а две умерли от сердечного приступа. А мигранты едут , как к себе домой. И ждут их тут с распростертымт об,ятеями.
Ответить
1 час.
ВБ
Василий Блохин
Да!Очень смешно!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх