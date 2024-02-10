Стоп-мигрант Город Видное (примыкает к Москве с юга) – не такой мигрантский анклав, как Котельники, но тоже этнически разнородный город с крайне лояльной к южанами полицией (например, там де-факто официально разрешено бить на улице женщин ногами в лицо).
Врачи рассказали, чем болеют мигранты. Вам это не понравится
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
КК
Коля Колянов
Ты вообще кто и откуда.
Ответить
3 час.
ТН
Татьяна Недогреева
И я помню, как без средств к существованию прибежали к нам люди из Душанбэ. И как по пять лет добивались прописки и гражданства. Одна из них сошла с ума, а две умерли от сердечного приступа. А мигранты едут , как к себе домой. И ждут их тут с распростертымт об,ятеями.
Ответить
1 час.
ВБ
Василий Блохин
Да!Очень смешно!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии