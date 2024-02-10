Врачи рассказали, чем болеют мигранты. Вам это не понравится

ТН

Татьяна Недогреева

И я помню, как без средств к существованию прибежали к нам люди из Душанбэ. И как по пять лет добивались прописки и гражданства. Одна из них сошла с ума, а две умерли от сердечного приступа. А мигранты едут , как к себе домой. И ждут их тут с распростертымт об,ятеями.