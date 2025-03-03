03 марта 2025 года работникам ОАО ´Бобруйский мясокомбинат´ вручили специальные значки и удостоверения по итогам сдачи нормат...

03 марта 2025 года работникам ОАО ´Бобруйский мясокомбинат´ вручили специальные значки и удостоверения по итогам сдачи нормативов Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь ´Готов к труду и обороне´ 3-6 ступени в количестве 10 наград, из них золотого достоинства-4, серебряного-4, бронзового-2 .