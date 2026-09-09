На новые маршруты в районе Сокол вышли современные электробусы

Москва развивает наземный городской транспорт. Комфортная и безопасная техника доставляет пассажиров к станциям рельсового каркаса, а также к важным социальным, культурным, спортивным объектам и другим популярным местам.
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