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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Кыргызстан обеспокоен случаями отказа гражданам КР во въезде в РФ и долгими проверками в аэропортах

Кыргызстан обеспокоен случаями отказа гражданам КР во въезде в РФ и долгими проверками в аэропортах

В Бишкеке состоялась встреча нового посла РФ в Киргизии Сергея Вакунова (экс-референт Управления Президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами) с замглавы киргизского МИД Алмазом Имангазиевым.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Волков
4-5 раз в день - тоже не мало
Ответить
5 час.
Сергей Трофимов
вообще закрыть границы для въезда мусульман и открыть только на выезд и выселение  хватит этих мусульмано фашистов терпеть вон их вон
Ответить
4 час.
ИГ
ИРИНА ГОЛИКОВА
Прекрасно, а лучше вообще не пускать!
Ответить
50 мин.

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