Собянин: Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1

Благодаря проекту будет улучшено качество жизни для 30 миллионов россиян В своем Телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ-1) «Санкт-Петербург – Москва» приведет к улучшению условий жизни для 30 миллионов жителей регионов, через которые проложат новую железную дорогу.