Страна и люди
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Страна и люди

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Киргизия угрожает выходом из ЕАЭС: Байсалов в гневе

Киргизия угрожает выходом из ЕАЭС: Байсалов в гневе

Вот уж новость, так новость! Вице-премьер Киргизии Адиль Байсалов решил напугать Россию своим заявлением о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Вице-премьер хочет быть ЗАВИСИМЫМ от притока денег из России?Если независим,то живи,как умеешь.СССР с халявой ушел 32 года назад.Словакия собирается проводить референдум о выходе из Евросоюза и НАТО.Стало не выгодно быть там.Санкции против России ударили по Словакии,Венгрии.
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14 час.
Леонид Руси
Ясно, что Бай Сала имеет долю от этих мигрантов немалую, как это и положено иметь баю в орде... В его кишлаке совсем нет работы... всю переделали... И все пастухи едут сюда за длинным рублём... А без нас он кто... да никто... безработный!
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14 час.
Галина глушкова
Чтобы они все передохли  в России и за ее пределами. Пусть наше правительство спросит за русских людей, которых убили, изнасиловали, искалечили в этих республиках в 90х. Мы послушаем эти ответы, и будем принимать решения о взаимоотношениях с этими ишакообразными. Почему наши правители молчат, не предъявляют претензии за геноцит русских? То есть жизнь русского человека ничтожна, и никто об этом не беспокоится.
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13 час.

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