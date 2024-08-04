Киргизия угрожает выходом из ЕАЭС: Байсалов в гневе

VG Vasily Golov Вице-премьер хочет быть ЗАВИСИМЫМ от притока денег из России?Если независим,то живи,как умеешь.СССР с халявой ушел 32 года назад.Словакия собирается проводить референдум о выходе из Евросоюза и НАТО.Стало не выгодно быть там.Санкции против России ударили по Словакии,Венгрии.

Леонид Руси Ясно, что Бай Сала имеет долю от этих мигрантов немалую, как это и положено иметь баю в орде... В его кишлаке совсем нет работы... всю переделали... И все пастухи едут сюда за длинным рублём... А без нас он кто... да никто... безработный!