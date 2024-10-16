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Китай

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Си Цзиньпин призвал формировать систему современной военной теории

Пекин, 15 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить усилия для всестороннего усиления работы, связанной с военной теорией, в новом походе в новую эпоху, и разработать систему современной военной теории с китайской спецификой.

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