Юрий Николаев о релокантах: Обратной дороги для них нет

Народный артист и один из самых знаменитых телеведущих России Юрий Николаев категорично высказался о так называемых релокантах — артистах, которые переехали в последнее время в другие страны на постоянное место жительства.
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