Культрасход: молодежь тратит лишь четверть средств с «Пушкинских карт»

По состоянию на конец 2023 года участниками программы «Пушкинской карты» стали почти 10 млн молодых людей, при этом годовой объем финансирования программы составил около 13 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Министерстве культуры России.
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