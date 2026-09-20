Главы Архангельской агломерации отчитались о ходе выборов в Госдуму

По последним данным, в Северодвинске проголосовали почти 34 тысячи человек, в Архангельске — около 40 тысяч, а на временных участках на предприятиях и в воинских частях явка достигает 90%.
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