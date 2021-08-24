Berg PRESS

336 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ляля
    пусть пусть начнут! их там давно ждут! поползут в обратку без зубов!«Предупреждать не...
  • Коська
    ГЕНЕРАЛ МОРОЗ ПОДАСТ ВСКОРЕ АПЕЛЛЯЦИЮ, НЕ ОБРАДУЕТЕСЬ!!!Суд в ФРГ отказал...
  • Леонид Новосельцев
    хохлы на себя со стороны посмотрите, ужас дикий.Желто-голубое пов...

Кабульский синдром военной импотенции США

Кабульский синдром военной импотенции США

  Жуткие и позорные кадры из кабульского аэропорта мир будет вспоминать еще долго. Конечно, говорить о «конце Америки» преждевременно, но ущерб имиджу заокеанской державы нанесен колоссальный, а это вещь, имеющая вполне реальный политический вес.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх