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Спорт Уик-Энд

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Нахожусь в процессе адаптации, но хорошо, что сразу удалось забить – новичок «Зенита» Аугусто

Нахожусь в процессе адаптации, но хорошо, что сразу удалось забить – новичок «Зенита» Аугусто

«Очень счастлив тому, что сыграл первую игру на «Газпром Арене», мы выиграли. Пока еще нахожусь в процессе адаптации и наработок связей с партнерами по команде, но хорошо, что сразу удалось забить, - поделился новобранец «Зенита», бразильский нападающий Фелипе Аугусто высказался после дебютного гола за петербургский клуб в товарищеском матче против узбекского «Нефтчи» (4:1).

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