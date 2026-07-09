Нахожусь в процессе адаптации, но хорошо, что сразу удалось забить – новичок «Зенита» Аугусто

«Очень счастлив тому, что сыграл первую игру на «Газпром Арене», мы выиграли. Пока еще нахожусь в процессе адаптации и наработок связей с партнерами по команде, но хорошо, что сразу удалось забить, - поделился новобранец «Зенита», бразильский нападающий Фелипе Аугусто высказался после дебютного гола за петербургский клуб в товарищеском матче против узбекского «Нефтчи» (4:1).