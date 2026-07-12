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Софи Каннингем выступила в роли ринг-герл на турнире UFC329 в Лас-Вегасе

Форвард « Индианы » Софи Каннингем выступила в качестве ринг-герл на турнире UFC329 в Лас-Вегасе. Одна из самых медийных баскетболисток WNBA вынесла табличку с номером раунда перед боем Пэдди Пимблетта и Бенуа Сен-Дени, который входил в число главных на соревновании.

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