Софи Каннингем выступила в роли ринг-герл на турнире UFC329 в Лас-Вегасе

Форвард « Индианы » Софи Каннингем выступила в качестве ринг-герл на турнире UFC329 в Лас-Вегасе. Одна из самых медийных баскетболисток WNBA вынесла табличку с номером раунда перед боем Пэдди Пимблетта и Бенуа Сен-Дени, который входил в число главных на соревновании.
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