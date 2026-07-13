Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 069 подписчиков

Путин признал проблемы с нефтепродуктами в России

Путин признал проблемы с нефтепродуктами в России

Украинские атаки создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России. Текущую ситуацию с бензином признал президент россии Владимир Путин, его цитирует РИА Новости В понедельник в рамках форума Народного фронта «Все для Победы!» глава государства заявил, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) создают определенные проблемы с нефтепродуктами в стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии