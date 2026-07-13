Путин признал проблемы с нефтепродуктами в России

Украинские атаки создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России. Текущую ситуацию с бензином признал президент россии Владимир Путин, его цитирует РИА Новости В понедельник в рамках форума Народного фронта «Все для Победы!» глава государства заявил, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) создают определенные проблемы с нефтепродуктами в стране.