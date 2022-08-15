Аргументы недели

98 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Догадин
    С талибами однозначно нужно договариваться. Они слово и обещания свои сдержат, только не нужно пытаться их в чем то о...Спецпредставитель...
  • Альбина Колесникова
    Время пришло такое что верить нельзя никому, доверяй но проверяй, тогда и не будешь в опале.Спецпредставитель...
  • Vasily Golov
    Надо экономно расходовать ракеты.Вооружение из Европы к линии боев прибывает мах за 72 часа.Пути(ж/дорожные и автомоб...Коротченко: «Нужн...

В России за сутки выявили 25 273 новых случая заражения COVID-19

В России за сутки выявили 25 273 новых случая заражения COVID-19

В России за сутки выявили 25 273 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию в понедельник предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх