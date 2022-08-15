В России за сутки выявили 25 273 новых случая заражения COVID-19

В России за сутки выявили 25 273 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию в понедельник предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
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