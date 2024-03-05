Захарова: если Германия тронет российских журналистов, из России уедут немецкие

«Об этом уже знают по дипломатическим каналам в Берлине. Если они тронут российских корреспондентов и всё-таки доведут задуманное до конца, из России поедут германские журналисты, это, как вы понимаете, очевидно», — сказала дипломат в эфире «Соловьёв LIVE».