Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 476 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерии темников
    Интересная мысль мелькнула --  ЭТО о чём ни будь ГОВОРИТ--  И,В , Сталин -Рождён гордым  свободолюбивым ГРУЗИНСКИМ на...США кусают локти:...
  • Boris Voronin
    ГОТОВЬТЕСЬ и это серьёзное предупреждение на дебильные слова канцлера Фридриха Мерца: "Немцы, это станет Вашей ВОЙНОЙ...Мерц так и хочет ...
  • Mikhail Stepanov
    Жопа не треснет у англосаксов?"Сдержать Россию ...

ВСУ ошарашены: русские "Искандеры" невозможно сбить американской ПВО

ВСУ ошарашены: русские "Искандеры" невозможно сбить американской ПВО

Украинские ВВС подняли вопросы о надежности поставленных Западом систем ПВО большой дальности MIM-104 Patriot (“Патриот”), а их официальный представитель Игорь Игнат особо подчеркнул недостатки системы при перехвате атак основной тактической баллистической ракетной системы России “Искандер-М”.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх